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МИД РФ приступил к проработке решений по итогам саммита Путина и Байдена

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство приступило к проработке решений по итогу разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — сказала она в эфире Youtube канала «Соловьев Live».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение стратегических проблем после встречи Путина и Байдена. По его словам, президенты назначат своих представителей, которые будут вести диалог о сложной конфронтационной ситуации, а также обсуждать вопросы стратегической безопасности на континенте.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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