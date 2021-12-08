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Британского премьера раскритиковали за эвакуацию животных из Афганистана

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Jon Super/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог оказать содействие в эвакуации животных из Афганистана, после того как его супруга Кэрри «надавила» на политика, сообщает издание The Independent.

Сам премьер отрицает заявления, что он вмешался, чтобы помочь благотворительной организации бывшего морпеха и основателя фонда Nowzad Пола Фартинга в эвакуации животных, в то время как тысячи афганцев искали возможности покинуть страну с британцами.

Изначально министр обороны Великобритании Бен Уоллес не допускал возможности для эвакуации около двух сотен животных. Однако через несколько дней Фартингу все же удалось вывезти питомцев на специально организованном рейсе.

В материале издания говорится, что помощник Джонсона лично заверил Фартинга, который отказывался от эвакуации без животных, что у него есть разрешение на вывоз собак и кошек из Кабула.

Один из активистов Nowzad заявил, что Джонсон вмешался после того, как его жена Кэрри, «любящая животных», устроила ему «взбучку».

Даунинг-стрит отрицает, что Джонсон, его «любящая животных» жена Кэрри или кто-либо из сотрудников кабинета помогли Фартингу.

Уоллес ранее посоветовал афганцам, сотрудничавшим с британскими военными, бежать из страны после завершения миссии по эвакуации. Он признал, что королевские ВВС не успеют вывезти всех желающих.

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