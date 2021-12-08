Байден и Путин в ходе переговоров обсудили Вторую мировую войну

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин на переговорах подняли тему Второй мировой войны. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны, вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор.

Ушаков отметил, что глава США очень чувственно и проникновенно говорит на эту тему. Байден рассказал, что в ходе войны потерял своих близких и родных.

Во время обсуждения темы войны президент США отметил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержания мира на планете.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.