Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вице-президент МОК ответил на вопрос о возможном переносе Олимпиады... 02:27
Особняк из фильма «Один дома» сдали в аренду менее чем за час 02:18
Центр Гамалеи проведет испытания новой вакцины от COVID-19 на людях 02:15
В Роспотребнадзоре заявили, что «омикрон» вызывает пневмонию... 02:08
В США прокомментировали стадию переговоров с Россией по контролю... 02:05
Россияне рассказали, как планируют отдыхать в декабре 01:57
Глава «Уфы» о Моргенштерне: он зеркало нового поколения 01:48
В Госдуме оценили итог встречи Путина и Байдена 01:46
В США опасаются, что Путин воссоздаст СССР 01:46
Определились 12 из 16 клубов, которые сыграют в плей-офф Лиги... 01:41

Байден и Путин в ходе переговоров обсудили Вторую мировую войну

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин на переговорах подняли тему Второй мировой войны. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны, вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор.

Ушаков отметил, что глава США очень чувственно и проникновенно говорит на эту тему. Байден рассказал, что в ходе войны потерял своих близких и родных.

Во время обсуждения темы войны президент США отметил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержания мира на планете.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть