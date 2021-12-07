В Грузии появилась выступающая за активные переговоры с Россией партия

Минюст Грузии официально зарегистрировал партию «Консервативное движение», которая выступает за прямой диалог с Россией. Об этом сообщается на сайте появившейся силы.

Отмечается, что партия была создана на базе интернет-платформы «Альт-Инфо», ее учредительный съезд прошел еще 20 ноября в Тбилиси. Председателем партии стал Зураб Махарадзе, а Георгия Кардава — ее генеральным секретарем.

Известно, что эти политики выразили готовность вести переговоры с Россией. ТАСС приводит слова Махарадзе о желании пойти на это для решения вопросов безопасности. Кроме того, лидеры «Консервативного движения» собираются в скором времени поехать с визитом в Москву.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и ряд бывших депутатов и сотрудников министерств обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем они выступили за нормализацию отношений двух стран и раскритиковали действия США.