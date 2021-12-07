Байден поменял свое расписание ради переговоров с Путиным

В графике президента США Джо Байдена на вторник, 7 декабря, ничего не запланировано, кроме онлайн-переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что спустя четыре часа после начала мероприятия в Белом доме соберутся журналисты.

Согласно информации офиса американского лидера, президентский брифинг по безопасности из-за предстоящих переговоров с Путиным был перенесен на другое время — 8.30 местного времени (16.30 мск). Беседа главы государств запланирована на 10.00 (18.00 мск).

Из-за того, что других мероприятий в графике Байдена не запланировано, сложно сказать, как долго американская сторона планирует вести переговоры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не ограничены во времени — они будут длиться столько, сколько потребуется.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.