Песков: переговоры Путина и Байдена не ограничены во времени

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не ограничены во времени — они будут длиться столько, сколько потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Столько, сколько потребуется, подобная беседа не имеет точного тайминга», — сказал он.

Также представитель Кремля прокомментировал выбор времени для беседы: для Байдена она будет утром, для Путина — вечером.

«Шесть часов (18.00) для Путина — это не вечер, это середина рабочего дня, тоже очень удобно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли политический контекст в выбранном времени.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал предстоящие переговоры Байдена и Путина «неравным матчем» для США.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.