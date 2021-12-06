Путин на переговорах с премьером Индии выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что положение дел в Афганистане вызывает беспокойство. Об этом он сообщил на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

По его словам, Россия озабочена, в частности, проблемами терроризма, наркотиков и организованной преступности. Путин подчеркнул, что Россия и Индия продолжают активную совместную работу, а позиции стран по многим вопросам совпадают.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия продолжат развивать двухсторонние отношения в военной сфере, об этом заявил российский президент Владимир Путин в начале переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Он сказал, что Россия и Индия проводят совместные военные учения на своих территориях, а недавняя встреча в формате «2+2» [главы Минобороны и МИД] подчеркивает стремление сторон развивать такие отношения.

До этого Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе.