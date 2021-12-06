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Госсекретарь США указал, что нужно использовать России в украинском вопросе

Блинкен рассказал, о чем хотел ясно дать понять Лаврову

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что очень надеется на то, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям. Об этом он сообщил в интервью шведскому телевидению, пишет ТАСС.

Заявление американский представитель сделал, когда подводил итог своей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Переговоры прошли в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, указал Блинкена. По его словам, это «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».
Блинкен также заявил, что в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям», говорится в стенограмме.

Во время переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме состоялся напряженный спор. Он начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением российских войск недалеко от границы.

Лавров сказал Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, и обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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