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Мурашко ответил на вопрос о штамме коронавируса прилетевших из ЮАР россиян

Мурашко рассказал о «расшифровке» данных по штамму коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян

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Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что пока нет данных о том, какой штамм коронавируса выявили у прилетевших туристов из ЮАР, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что еще «идет расшифровка» результатов тестов прилетевших из ЮАР россиян.

У нескольких пассажиров, прилетевших из ЮАР, был выявлен коронавирус. Уточнялось, что ПЦР-тест на коронавирус двух россиян дал положительный результат, позднее Роспотребнадзор сообщил о девяти пассажирах с коронавирусом.

Пассажиров поместили на 14-дневный карантин, ежедневно им будут делать ПЦР-тесты. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России продолжается мониторинг ситуации с коронавирусом, но пока не зафиксировано случаев заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Этот штамм был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. В ВОЗ позднее сообщили о высокой вероятности глобального распространения «омикрона».

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