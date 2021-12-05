Китай обвинил США в развязывании войн «под знаменем демократии»

Соединенные Штаты считают себя «образцом демократии» и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран. Об этом заявили в МИД КНР, сообщает «Интерфакс».

«Американская демократическая система (...) неуниверсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются «образцом демократии» и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы», — говорится в докладе МИД КНР, озаглавленном «Ситуация с демократией в США».

По мнению Пекина, Вашингтон без учета различий в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран «навязывает» другим государствам свои ценности, политическую систему, а также планирует «цветные революции». В некоторых случаях, указали в ведомстве, подобная политика приводила к свержению властей «с катастрофическими последствиями».

В документе также выделяются недостатки американской демократии. Как считают в МИД КНР, она превратилась в «денежную политику», решающее значение в которой имеют деньги. При этом в стране продолжает развиваться расовая дискриминация, увеличивается дифференциация между богатыми и бедными, подчеркнули в ведомстве.

Затрагивается и тема санкций. В МИД КНР считает, что Соединенные Штаты активно ими пользуются «в качестве большой дубины, злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами».

«Надеемся, что Соединенные Штаты совершенствуют свою собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром. Это принесет пользу не только американскому народу, но и народам всего мира», — говорится в документе.

Ранее послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Ган обвинили Вашингтон, который организует «Саммит за демократию», в разжигании идеологической конфронтации. В совместном заявлении дипломатов говорится, что критикующим российскую и китайскую демократию Соединенным Штатам стоит сосредоточиться на собственных проблемах. Антонов и Ган указали Вашингтону на разгон протестных акций резиновыми пулями и слезоточивым газом, отмечая, что «это не очень похоже на свободу».