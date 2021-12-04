Пушилин заявил об одном из самых серьезных обострений в Донбассе с 2014 года

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» о серьезном обострении на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины.

«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», — сказал он.

Он добавил, что властям ДНР нужно сесть за стол переговором с президентом Украины Владимиром Зеленским «и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве».

Ранее глава ДНР заявил, что не исключает обращение к России за помощью в случае начала в Донбассе полномасштабных военных действий. По его ловам, вооруженный сиры республики в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что судить о будущем ДНР и ЛНР, отметив, что Россия еще не признала самопровозглашенные республики. При этом он подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе