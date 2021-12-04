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В США пожаловались на Иран, пытающийся качать права на переговорах по ядерной сделке

В Госдепе обвиняют Иран в «провокационном» форсировании ядерной программы

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Виталий Невар/РИА «Новости»

Представитель Госдепартамента США заявил, что Иран «провокационно» форсирует ядерную программу, пытаясь улучшить свои позиции на переговорах в Вене. Об этом он сказал журналистам, передает РИА «Новости».

«В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо», — сказал источник.

По его мнению, таким образом Иран пытается добиться от США больших уступок и меньше отдать самим, но «такая переговорная тактика не сработает», подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что иранская сторона на последнем этапе ядерных переговоров отошла от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвинула дополнительные требования.

«Дипломатично» характеризуя ход переговоров, источник предположил, что Китай и Россия разделяют «определенное чувство разочарования» по поводу подготовки иранской стороны ко встрече.

Ранее сообщалось, что болезненную реакцию Запада вызвало предложение Ирана радикально изменить проект ядерного документа на переговорах по СВПД. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что рано «драматизировать ситуацию», так как венские переговоры по СВПД только начались и на них действует правило «ничто не согласовано, пока не согласовано все». Ульянов добавил, что «желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу».

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