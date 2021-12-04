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Назарбаев рассказал, почему Казахстан не признал Крым российским

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году не признала Крым российским. Об этом он сообщил в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово», — сказал он.

По его словам, Казахстан не признал полуостров и украинским тоже. Он подчеркнул, что любит Украину и переживает из-за происходящего там.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему раньше не признавал Крым российским. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

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