В МИД призвали Польшу и Литву прекратить «издеваться над мигрантами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что международные организации заставят Польшу и Литву прекратить «издеваться над мигрантами». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее мнению, Польша и Литва «вероломно отказываются выполнять международные обязательства» по допуску мигрантов на свою территорию, а факты жестокого обращения пограничников зафиксированы ООН, Советом Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».

Захарова добавила, что Россия рассчитывает на поддержку международных структур, которые должны «воздействовать на Варшаву и Вильнюс».

Ранее в Польше назвали контрпродуктивными новые предложения Еврокомиссии по урегулированию ситуации с мигрантами на границе Евросоюза с Белоруссией, пишет Euractiv. Как заявил посол Варшавы в ЕС Анджей Садось, в ЕК предлагают продлить сроки регистрации и рассмотрения ходатайств беженцев об убежище, что вряд ли решит проблемы.

При этом вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, напротив, утверждал, что решения по увеличению сроков рассмотрения ходатайств об убежище может помочь преодолеть «гибридную угрозу» из Белоруссии. По его мнению, ЕС находится в режиме «тушения пожара» по миграционному кризису.