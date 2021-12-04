Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры по Донбассу в любом формате

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Дом».

По словам министра, украинская сторона остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта в данном регионе.

«Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе.

До этого представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине также заявили, что не допускали никаких нарушений.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.