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Блинкен пригрозил России «серьезными мерами» от Европы в случае конфронтации с Украиной

Блинкен призвал Москву и Киев показать готовность к выполнению «минских соглашений»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнить «минские договоренности», направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление Блинкена прозвучало на онлайн-форуме Reuters Next. Он отметил, что договоренности, подписанные в начале 2015 года, до сих пор на большую часть не выполнены.

Американский госсекретарь также предупредил Россию, что в случае военной конфронтации с Украиной европейские страны примут против Москвы серьезные меры.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия готова к военным провокациям со стороны Киева.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января, назвав такой сценарий вероятным, но необязательным.

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