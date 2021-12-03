Совет Европы ввел санкции против Турции из-за правозащитника

Комитет министров Совета Европы заявил, о готовности начать разбирательство, если Турция не выполнит решение ЕСПЧ об освобождении из тюрьмы правозащитника Османа Кавала. Как сообщает The Independent, за начало разбирательства проголосовало «от 32 до 35 из 47» министров иностранных дел, чьи страны входят в Совет Европы.

«Комитет считает, что, не обеспечив немедленного освобождения заявителя (Кавала), Турция отказывается выполнять решение суда по этому делу», — говорится в заявлении комитета министров Совета.

Ожидается, что слушания состоятся 2 февраля 2022 года. В 2017 году в подобной ситуации Азербайджан освободил лидера оппозиции Ильгара Мамедова. В 2020 году он был официально оправдан.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал любые действия по делу Кавалы «вмешательством в судебную систему страны». При этом решения ЕСПЧ являются обязательными для Турции.

Ранее президент Турции Тейип Эрдоган заявил, что Турецкий суд независим и «ничьих приказов не приемлет», и поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран, в том числе США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Поводом стало коллективное письмо дипломатов с призывом освободить Османа Кавалу.