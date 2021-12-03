Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Забывчивость мужчины принесла ему двойной выигрыш в лотерею 21:24
Ученые обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения 21:07
Зеленского проверят из-за использования русского языка 21:02
Истребители ВКС РФ сопроводили американские самолеты-разведчики над Черным морем 20:59
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ 20:57
Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион на 60-й минуте... 20:56
Захарова оценила реакцию Запада на слова о красных линиях России 20:50
Украине предложили стать 51-м штатом США 20:41
Численность бедных в России снизилась 20:40
Звезда «Уральских пельменей» ответил на критику коллеги о несмешных номерах 20:32

Совет Европы ввел санкции против Турции из-за правозащитника

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press/Reuters

Комитет министров Совета Европы заявил, о готовности начать разбирательство, если Турция не выполнит решение ЕСПЧ об освобождении из тюрьмы правозащитника Османа Кавала. Как сообщает The Independent, за начало разбирательства проголосовало «от 32 до 35 из 47» министров иностранных дел, чьи страны входят в Совет Европы.

«Комитет считает, что, не обеспечив немедленного освобождения заявителя (Кавала), Турция отказывается выполнять решение суда по этому делу», — говорится в заявлении комитета министров Совета.

Ожидается, что слушания состоятся 2 февраля 2022 года. В 2017 году в подобной ситуации Азербайджан освободил лидера оппозиции Ильгара Мамедова. В 2020 году он был официально оправдан.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал любые действия по делу Кавалы «вмешательством в судебную систему страны». При этом решения ЕСПЧ являются обязательными для Турции.

Ранее президент Турции Тейип Эрдоган заявил, что Турецкий суд независим и «ничьих приказов не приемлет», и поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран, в том числе США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Поводом стало коллективное письмо дипломатов с призывом освободить Османа Кавалу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть