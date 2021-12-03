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Сенаторы США поспорили, кто больше не любит Путина

Американский сенатор Шахин заявила коллеге Коттону, что главный враг России — она

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J. Scott Applewhite/AP

Американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин поспорила с республиканцем Томом Коттоном, кто больше всех враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию заседания сената, которую вел телеканал C-SPAN.

«Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся», — сказала она, оборвав представителя Республиканской партии на полуслове.

Коттон обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в потакании Москве. Он заявил, что реакция Белого дома на построенный российской компанией «Газпром» газопровод «Северный поток — 2», который ожидает ввода в эксплуатацию, недостаточна.

Шахин не может въехать в Россию после того, как ее лишили визы в качестве ответа на американские санкции.

Ранее американские конгрессмены от Демократической партии согласились рассмотреть пакет поправок в оборонный бюджет, которые предполагают введение санкций против компаний, участвующих в сертификации «Северного потока — 2».

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