В Росстате допустили полный отказ от переписчиков к следующей переписи

Следующая перепись населения в России может пройти полностью в цифровом формате. Об этом «Газете.Ru» сообщил советник руководителя и пресс-секретарь Росстата Игорь Ваган.

«Можно предположить, что перепись раунда 2030 года будет полностью или преимущественно цифровой, возможно, на основе смешанных источников: ответов людей, электронных административных данных и дополнительной информации, а в сборе и анализе которой будет задействован искусственный интеллект. Сегодня он уже применяется в Росстате при расчете индекса цен», — сказал он.

Ваган добавил, что служба уже использовала искусственный интеллект для анализа больших данных, например, для обработки данных операторов сотовой связи.

Перепись населения в 2021 году проходила с 15 октября по 14 ноября. В этом году граждане России впервые получили право проходить ее через интернет — через сервис Госуслуги. Результаты всероссийского опроса появятся в следующем году.

По словам советника главы Росстата, подробности о следующей переписи населения появятся только через несколько лет. О позиции Росстата по цифровой переписи, и что об этом думают эксперты, — в материале «Газеты.Ru».