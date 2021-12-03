Мезенцев предсказал сближение Белоруссии и России из-за Запада

Россия и Белоруссия могут углубить интеграцию в случае новых санкций западных стран в отношении Минска, об этом заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

«Ответ на эти санкции — это большая сплоченность России и Белоруссии, предметная, результативная работа по исполнению решений президентов [Белоруссии и РФ] по экономической интеграции», — сказал Мезенцев.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации внешнего давления Белоруссия не предаст Россию и ее народ.

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.