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Мезенцев предсказал сближение Белоруссии и России из-за Запада

Мезенцев: Россия и Белоруссия углубят интеграцию в ответ на санкции

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Александр Миридонов/POOL/РИА «Новости»

Россия и Белоруссия могут углубить интеграцию в случае новых санкций западных стран в отношении Минска, об этом заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

«Ответ на эти санкции — это большая сплоченность России и Белоруссии, предметная, результативная работа по исполнению решений президентов [Белоруссии и РФ] по экономической интеграции», — сказал Мезенцев.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации внешнего давления Белоруссия не предаст Россию и ее народ.

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.

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