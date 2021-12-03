На Украине призвали не давать России гарантий о нерасширении НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не откажется от планов вступления в НАТО и призывает альянс отклонить требование России о гарантиях нерасширения альянса, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Украина категорически отказывается от любых обязательств отказаться от своего вступления в НАТО и любых других «гарантий», требуемых Россией».

Ранее издание The Los Angeles Times опубликовало материал, в котором сообщило, что российские власти справедливо обвиняют США в нарушении обещания о нерасширении НАТО. Как отмечает издание, российские власти настаивают на том, что США нарушили данное в 1990 году СССР обещание о запрете на расширение НАТО на восток. Хоть западные лидеры и продолжают заявлять о несостоятельности подобных обвинений, в действительности же исторические документы говорят об обратном, отмечается в статье.

По информации аналитиков, сотни служебных записок, протоколов заседаний и стенограмм, с которым они ознакомились, подтверждают, что «диагноз о хищном поведении России не вполне справедлив», поэтому, считают эксперты, претензии Москвы по поводу расширения НАТО на восток не должны никого удивлять.

Позднее Дмитрий Кулеба в интервью латвийскому порталу Sargs.lv назвал причину, почему Украина до сих пор не вошла в НАТО. По его мнению, она является одним из сильнейших оборонительных рубежей, которые «сдерживают Россию от реализации амбиций» президента России Владимира Путина в Центральной и Восточной Европе. Он подчеркнул, что многие европейские страны до сих пор отказываются принимать эту реальность и «с осторожностью относятся к контактам с Украиной, чтобы не разочаровать Кремль».

Он также заявил, что решение о потенциальном членстве Украины в организации зависит от позиции трех стран-членов альянса. По словам украинского министра, Украина станет членом НАТО лишь тогда, когда они изменят свою позицию и перестанут смотреть на отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией.