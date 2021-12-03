Лукашенко призвал правительство заняться антисанкционными мерами четко и без волокиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер.

«В целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному», — сказал он на совещании с кабмином, передает «БелТа».

Президент республики напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением. По его словам, в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

2 декабря США, Британия, Канада и ЕС ввели санкции против белорусских чиновников и компаний. Среди физлиц в черном списке оказался и президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко.

В МИД Белоруссии в свою очередь заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры.