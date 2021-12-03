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В России предупредили страны Центральной Азии об угрозе афганского крыла ИГ*

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Youssef Boudlal/Reuters

Афганское ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России)) является одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в Афганистане. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он добавил, что ИГ несет угрозу приграничным странам Центральной Азии, пишет ТАСС.

По словам дипломата, крайне важна эффективная имплементация резолюций СБ ООН по санкционному режиму в отношении террористических группировок. Речь идет об «Исламском государстве» и «Аль-Каиде (организация запрещена в России)».

«Афганское крыло ИГИЛ по-прежнему остается одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в стране», - указал Полянский. Он добавил, что опасность представляет также расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность этих организаций. Полянский обратил внимание, что для этого используется информационно-коммуникационные технологии.

Рост количества террористических атак с использованием смертников, заключил представитель России, указывает на то, что у группировки есть людские ресурсы.

В августе МИД России заявил, что не видит угроз для Центральной Азии со стороны «Талибана» (организация запрещена в России).

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