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На Украине рассказали о плане по «сдерживанию» России

Глава МИД Украины Кулеба: международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» России

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулеба подчеркнул, что на двухсторонних встречах в Стокгольме была продолжена работа по обсуждению того, как будет выглядеть комплексный пакет по сдерживанию России.

«В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба принял участие в заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в ходе которого поднял вопрос «вооруженной агрессии России против Украины».

На заседании Кулеба изложил министрам стран-участниц и партнеров ОБСЕ видение Украины о ключевых событиях года на пространстве Организации и их влиянии на общеевропейскую безопасность.

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