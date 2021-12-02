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Минфин США утвердил новый пакет санкций в отношении Белоруссии

В санкционный список Минфина США включили 20 физических и 12 юридических лиц

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Министерство финансов США утвердило новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

В санкционный перечень были включены 20 физический лиц, 12 организаций и три воздушных судна Республики Беларусь.

Среди граждан Белоруссии, попавших под новые санкции США, оказался сын президента республики Дмитрий Лукашенко.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. К настоящему моменту в персональных санкционных списках ЕС против Белоруссии числятся 166 физлиц и 15 организаций.

Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Белоруссией до 1 марта 2022 года, который коснулся 183 населенных пунктов, которые находятся в 3 км от границы с Белоруссией. На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовало чрезвычайное положение.

До этого стало известно, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе.

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