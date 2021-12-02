Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии

ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, этот пункт окончательно утвержден Советом ЕС, мы ожидаем публикацию во второй половине дня», — сказал источник.

К настоящему моменту в персональных санкционных списках ЕС против Белоруссии числятся 166 физлиц и 15 организаций.

Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Белоруссией до 1 марта 2022 года, который коснулся 183 населенных пунктов, которые находятся в 3 км от границы с Белоруссией. На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовало чрезвычайное положение.

28 ноября Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ — до 200 миллионов евро. Она также подчеркивала, что действия ЕС по введению санкции против отдельных лиц и определенных институтов координируют с Великобританией, Соединенными Штатами и Канадой.

До этого стало известно, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе.