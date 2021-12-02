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В МИД РФ объяснили необходимость контакта Путина и Байдена

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Reuters/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, зачем нужен контакт президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Он очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении», — сказал замминистра в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече Путина с Байденом.

По данным газеты The Washington Post, переговоры политиков могут пройти в декабре в виртуальном формате.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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