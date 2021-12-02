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Лукашенко назвал Путина «родным братом»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» назвал российского коллегу Владимира Путина «родным братом».

«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего ? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, у него с Путиным могут быть отличающиеся друг от друга поступки, однако глаза их «видят этот мир одинаково».

Он отметил, что особенно убедился в этом в последнее время. Белорусский президент подчеркнул, что у него очень добрые отношения с российским лидером.

Ранее Лукашенко заявил, что постоянно находится в контакте с Путиным.

«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу», — сказал он.

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