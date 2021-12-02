Песков назвал слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оценивают слова украинского главы государства Владимира Зеленского про Крым в качестве угрозы. Об этом он заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, сейчас можно наблюдать прямую угрозу со стороны Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, организованного после государственного переворота на Украине.

Ранее в Совфеде назвали цель вбросов об «агрессии» России против Украины.

Также в Кремле оценили слова Зеленского о возможном госперевороте на Украине.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии шансов у украинских диверсантов на успех в регионе.