Депутату от КПРФ Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка

Депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клецкин, передает РИА «Новости».

В отношении парламентария возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Согласно информации следствия, Самсонов на базе отдыха во Владивостоке в разговоре с 11-летним ребенком демонстрировал предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Суд арестовал депутата.

Сам депутат отверг эти обвинения, заявив, что его оклеветала знакомая. Самсонов выразил мнение, что его преследуют за политическую деятельность. Его защита подала в Следственный комитет заявление с ходатайством возбудить уголовное дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.