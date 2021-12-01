Протестующие забросали мелочью офис Зеленского

Протестующие против политики президента Украины Владимира Зеленского, забросали его офис мелкими монетами, сообщает РИА «Новости».

В митинге в центре Киева собрались несколько тысяч человек, они требуют импичмента Зеленского. Непосредственно в здание офиса протестующих не пустила полиция. Протестующие бросили в сторону офиса украинского президента несколько мелких монет, после чего направились к зданию Верховной рады Украины.

Ранее митинг против Зеленского начался в Киеве на площади Независимости.

Протестующие держат флаги националистических партий — Национального корпуса (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии «Свобода» и партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В центре столицы Украины дежурят множество представителей силовых структур. Вблизи площади Независимости находится большое количество полицейских автомобилей и автобусов, десятки автозаков и пожарных автомобилей.