Митинг против Зеленского начался в Киеве на площади Независимости

Митинг недовольных действиями украинских властей начался в среду вечером на площади Независимости в Киеве.Участники акции после сбора отправились в сторону офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что на площади собралось порядка тысячи человек. Люди продолжают приходить к месту митинга. Корреспондент агентства передает, что они держа флаги националистических партий - Национального корпуса (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии «Свобода» и партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Также на площади установили сцену с надписью: «Защити Украину – останови переворот». С трибуны уже объявили, что «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны». По словам ведущего, участники митинга собрались противодействовать этой ситуации.

После сбора на площади, участники акции направились в сторону офиса президента Украины.

Корреспондент отмечает, что в центре столицы Украины дежурят множество представителей силовых структур. Вблизи площади Независимости находится большое количество полицейских автомобилей и автобусов, десятки автозаков и пожарных автомобилей.

Ранее Зеленский по случаю экватора своего правления провел пресс-конференцию в Киеве. Он рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря. Кроме того, в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение.