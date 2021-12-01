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В Госдуме оценили высказывание Нуланд о «невиданных» санкциях

Депутат Госдумы Новиков ответил на высказывание Нуланд о санкциях против России

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены «невиданные» санкции. Об этом сообщает «Дума.ТВ».

«Санкций разного рода объявлено уже так много, что Западу пора понять, что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность. Политика, нацеленная на умножение недоверия, военно-политическое, экономическое, персональное давление, приводит лишь к разбалансировке существующей системы международной безопасности», — заявил Новиков.

По его словам, различные обвинения, звучащие в адрес России, в том числе и те, что связаны с ситуацией на границе с Украиной, «высосаны из пальца».

Депутат отмечает, все, что касается укрепления отношений России и Белоруссии, заявлений о несоблюдении Киевом Минских соглашений, не может быть истолковано как угроза для какой-либо страны.

Ранее Нуланд заявила, что если Россия будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине, то США введут против России «санкции», которых «ранее не было».

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