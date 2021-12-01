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Лавров оценил подаренную Эрдогану карту «тюркского мира»

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@MHP_Bilgi/Twitter

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал карту «тюркского мира», которую ранее подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность. Это, во-первых, все постсоветское пространство, это, конечно же, огромное количество наших соотечественников, представляющих народы СССР, в Германии, в других странах Европы, в Израиле, в США, в Латинской Америке, Аргентина та же», — сказал российский дипломат во время выступления в Совете Федерации.

Карта «тюркского мира» ранее была подарена главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. К регионам «тюркского мира» относятся, судя по карте, часть Сибири и южные регионы России — они окрашены в оранжевый цвет, как и части Ирана и Монголии. Красным помечены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета не поясняется. При этом всего в «тюркский мир» вошли почти 20 российских субъектов.

Ранее, комментируя подарок турецкому лидеру, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что на карте «тюркского мира» центром обозначена Турция, а не Алтай.

В программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что центр «тюркского мира» находится в России, на Алтае — «в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом».

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