Лавров оценил подаренную Эрдогану карту «тюркского мира»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал карту «тюркского мира», которую ранее подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность. Это, во-первых, все постсоветское пространство, это, конечно же, огромное количество наших соотечественников, представляющих народы СССР, в Германии, в других странах Европы, в Израиле, в США, в Латинской Америке, Аргентина та же», — сказал российский дипломат во время выступления в Совете Федерации.

Карта «тюркского мира» ранее была подарена главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. К регионам «тюркского мира» относятся, судя по карте, часть Сибири и южные регионы России — они окрашены в оранжевый цвет, как и части Ирана и Монголии. Красным помечены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета не поясняется. При этом всего в «тюркский мир» вошли почти 20 российских субъектов.

Ранее, комментируя подарок турецкому лидеру, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что на карте «тюркского мира» центром обозначена Турция, а не Алтай.

В программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что центр «тюркского мира» находится в России, на Алтае — «в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом».