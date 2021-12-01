Замглавы МИД Рябков: у США есть время отказаться от высылки дипломатов

Американские власти могут остановить процедуру высылки своих дипломатов из России, если прекратят зеркальные действия по отношению к российским сотрудникам в США, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что США установили две «контрольные даты» для дипломатов МИД РФ, после которых они должны покинуть территорию страны: конец января 2022 года и конец июля. Но, отметил замминистра, у американцев, «разумеется», есть время, чтобы остановить это и предотвратить зеркальную процедуру в РФ.

«Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу. Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этого», — объяснил Рябков.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку дипломатов из Соединенных Штатов.

До этого посол России в США Анатолий Антонов объявил, что государственный департамент Соединенных Штатов преднамеренно искажает факты о высылке российских дипломатов.