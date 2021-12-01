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Лавров: Киев становится наглее, но Москва не будет срываться

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По отношению к России Украина наглеет с каждым днем, однако Москва не будет срываться и, вместе с тем, не ожидает от Киева выполнения Минских соглашений, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации, сообщает РИА «Новости».

Он объяснил сенаторам, что западные страны «многие годы» обещали повлиять на украинские власти, но результат наблюдается прямо противоположный.

«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», — подчеркнул Лавров.

При этом министр добавил, что Москва «никогда не будет срываться».

По его словам, не стоит дожидаться реализации соглашений по Донбассу, поскольку президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего правления обозначил конкретное отношение к достигнутым успехам «Нормандской четверки».

«Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей. Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН <...> «Вы слышали, как президент [Украины Владимир] Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности — это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», — отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Украина де-факто не желает мирно решить проблему Донбасса и стягивает военных к границам региона.

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