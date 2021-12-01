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Генерал США предрек Украине поражение в случае войны с Россией

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Inna Varenytsia/AP

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в случае войны с Россией Украина потерпит поражение, пишет Gazeta.pl.

По словам Ходжеса, украинской армии потребуется «сильная артиллерия и высокомобильные механизированные силы, способные быстро реагировать на российские удары с разных направлений». Однако Украина к маневренной войне не готова, считает он.

Генерал также выразил мнение, что «у Кремля уже все готово к движению». Он заявил, что России не нужна вся Украина, ей требуется лишь продемонстрировать, что Украина «рухнувшее государство», в которое не стоит инвестировать ни НАТО, ни ЕС. При этом Ходжес подчеркнул, что, в свою очередь, НАТО поможет «отпугнуть Кремль от агрессии», для чего, в частности, он предложил Турции как члену альянса «оказать давление» на Россию в черноморском регионе, а европейским союзникам — стоять на стороне с США и решительно сигнализировать Москве о неприемлемости агрессии.

Ранее американские СМИ сообщили об угрозе «вторжения» России на Украину. Так, по данным CBS News, американская разведка сообщила, что вероятность «наступления» на Украину растет по мере похолодания.

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