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Сенатор Пушков посоветовал Киеву сделать выводы после предупреждения Путина

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале посоветовал Украине и Западу «сделать выводы» после предупреждения президента России Владимира Путина о «красных линиях».

Ранее Путин заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов. Президент выразил надежду, что «до этого не дойдет» и в данном вопросе будет преобладать чувство здравого смысла и ответственности.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — написал Пушков.

Ранее Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

11 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Путин назвал эти обвинения алармистскими.

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