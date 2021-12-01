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В МИД Германии пригрозили России последствиями за нарушение суверенитета Украины

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Врио главы МИД Германии Хайко Маас в своем аккаунте в Twitter высказался о необходимости диалога стран НАТО с Россией и поддержал суверенитет Украины.

По его словам, странам НАТО нужно использовать все возможности для диалога с Россией.

«Альянс требует прозрачности передвижения российских войск. Если территориальный суверенитет Украины будет нарушен, это будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», — заявил Маас.

Дипломат также отметил, что НАТО должен быть больше, чем просто техническим координационным органом, нужно расширить роль альянса в политической координации. Он добавил, что разоружение должно стать приоритетом для организации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обещает России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину. Со слов главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса, а Украина для американцев играет роль «расходного материала.

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