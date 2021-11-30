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Путин: Россия не стремится к жизни «за крепостными стенами»

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Россия 1

Россия укрепляет суверенитет, а не живет за «крепостными стенами», заявил российский президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Один из участников мероприятия рассказал главе государства, что международные инвесторы стали часто говорить, что «Россия построила некую экономическую крепость» среди развивающихся стран мира.

«Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость. Ну, если так говорят, хорошо, но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами. Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше, но мы будем также добиваться в том числе за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят», — отметил Путин.

Ранее российский президент рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены и самолеты не приносили бы вреда окружающей среде и не загрязняли атмосферу. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались и утилизировались соответствующим способом.

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