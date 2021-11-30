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В Германии назвали истерией заявления Кулебы об «угрозе вторжения» России на Украину

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Fabrizio Bensch/Reuters

Читатели немецкой газеты Die Zeit подвергли критике заявление министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы о том, что Россия якобы готовит план вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», — написал пользователь под ником Friedrich Brinkmann.

При этом DasImperiumSchlagtZuruck отметил, что Кулеба может «с радостью верить» в то, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе — лишь вопрос времени.

«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего. - прим. ред.) министра иностранных дел (Анналены. – прим. ред.) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», — выразил мнение еще один читатель.

Ранее Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения на Украину, но доказательств, что решение было принято, пока нет. По его словам, в настоящее время Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы Москва не пошла по такому пути, чего можно добиться «только мощной политикой сдерживания».

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