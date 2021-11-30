МИД России: НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность

Североатлантический альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность, когда отправляет военные корабли и самолеты к ее границам, уверены в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, российская сторона отвечает на все действия альянса сдержанно.

»НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — добавили в ведомстве.

Комментируя заявления о якобы провокациях России, направленных на эскалацию ситуации на границе с Украиной, в МИД напомнили, что все решения и действия Москвы носят исключительно оборонительный характер.

«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые», — уточняется в публикации.

По данным МИДа, каждую неделю фиксируется свыше 50 самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО, которые курсируют вдоль российских границ.

При этом российское дипломатическое ведомство отмечает, что инициатива, связанная с восстановлением отношений, должна быть на стороне Североатлантического альянса.

«Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе», — отметили в МИД.

Ранее в США возможную войну с Россией из-за Украины назвали катастрофической.