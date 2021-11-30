Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пушков порекомендовал Германии запретить балет после отмены «Щелкунчика» 15:18
Путин: о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого... 15:17
Шансы «Спартака» на победу в РПЛ оценили в 0% 15:16
Лавров предостерег Украину от «пути Саакашвили» 15:16
Путин назвал проблему демографии основной для России на ближайшие десять лет 15:15
Первый канал перезапускает «Поле чудес» в новом формате 15:14
Ученые выявили фактор, мешающий некоторым людям запоминать лица других 15:13
В Татарстане задержали организаторов и посетителей дискотеки без QR-кодов 15:13
В Швеции первая женщина-премьер впервые назначила трансперсону на пост министра 15:08
Путин заявил, что победить пандемию можно только общими усилиями 15:07

МИД России: НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Североатлантический альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность, когда отправляет военные корабли и самолеты к ее границам, уверены в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, российская сторона отвечает на все действия альянса сдержанно.

»НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — добавили в ведомстве.

Комментируя заявления о якобы провокациях России, направленных на эскалацию ситуации на границе с Украиной, в МИД напомнили, что все решения и действия Москвы носят исключительно оборонительный характер.

«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые», — уточняется в публикации.

По данным МИДа, каждую неделю фиксируется свыше 50 самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО, которые курсируют вдоль российских границ.

При этом российское дипломатическое ведомство отмечает, что инициатива, связанная с восстановлением отношений, должна быть на стороне Североатлантического альянса.

«Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе», — отметили в МИД.

Ранее в США возможную войну с Россией из-за Украины назвали катастрофической.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть