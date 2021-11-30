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В Кремле заявили об отсутствии новостей о встрече Путина и Байдена

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

В ходе ежедневного брифинга журналисты задали представителю Кремля вопрос о примерных сроках и планах по переговорам с участием президентов России и Соединенных Штатов.

«По-прежнему пока новостей нет. Поэтому ждем», — ответил Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, тему с переговорами Путина и Байдена, возможно, обсудят на встрече главы МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они намерены встретиться на полях встречи глав МИД ОБСЕ.

«Конечно, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, это будет обязательно обсуждаться», — заключил представитель Кремля.

Ранее в Кремле рассказали о надеждах на скорую встречу Путина и Байдена.

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Отношения России и США
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