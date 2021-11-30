В Кремле заявили об отсутствии новостей о встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
В ходе ежедневного брифинга журналисты задали представителю Кремля вопрос о примерных сроках и планах по переговорам с участием президентов России и Соединенных Штатов.
«По-прежнему пока новостей нет. Поэтому ждем», — ответил Песков.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента, тему с переговорами Путина и Байдена, возможно, обсудят на встрече главы МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они намерены встретиться на полях встречи глав МИД ОБСЕ.
«Конечно, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, это будет обязательно обсуждаться», — заключил представитель Кремля.
Ранее в Кремле рассказали о надеждах на скорую встречу Путина и Байдена.