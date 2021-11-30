Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку дипломатов из США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку дипломатов из Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

«То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов», — заявил Джабаров, отметив, что подобные недружественные шаги США приведут отношения между странами в тупик.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государственный департамент Соединенных Штатов преднамеренно искажает факты о высылке российских дипломатов.

До этого, Антонов заявил, что опасно проверять прочность российской обороны и Россия не испугается потенциала НАТО.

Он подчеркнул, что такая позиция является «очень опасным заблуждением». По словам главы российского диппредставительства в Вашингтоне, обвинения, звучащие в адрес России со стороны Запада, являются стремлением оправдать провалы политики президента Украины Владимира Зеленского.