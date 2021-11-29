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Генсек НАТО Столтенберг пригрозил России «последствиями» в случае агрессии против Украины

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обещает России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины. Об этом он заявил в ходе интервью порталу Euractiv.com.

«Мы посылаем России четкий сигнал о том, что будут последствия, если они снова применят военную силу против Украины», — заявил он, уточнив, что это будут «экономические, финансовые и дипломатические средства».

Ранее Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину. Со слов главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса, а Украина для американцев играет роль «расходного материала».

До этого военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил в интервью Bloomberg, что для начала предполагаемого «вторжения» на Украину России необходимы подходящие погодные условия. В другом материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.

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