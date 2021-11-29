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МИД РФ оценил вероятность возвращения представительства при НАТО в Брюсселе

В МИД заявили, что Россия «вряд ли» вернет представительство при НАТО в Брюсселе

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Global Look Press

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе. Об этом в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», — сказал он.

6 октября стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В МИД РФ после этого заявили, что действия НАТО показывают истинную ценность слов о важности деэскалации отношений с Россией. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

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