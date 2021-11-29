Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Китае отчитались о рекордно низкой рождаемости за десятилетия 14:33
Дело возбуждено против пьяного петербуржца, протаранившего машины катком 14:32
В Госдуме сравнили массовое задержание болельщиков ЦСКА с национализмом 14:27
Цены на перевозки китайских грузов с Дальнего Востока за год выросли... 14:25
Лукашенко обвинил Запад в использовании мигрантов для сдерживания Белоруссии 14:25
Умер работавший над «Котом Леопольдом» мультипликатор Константин... 14:24
В МИД России заявили, что замминистра не анонсировал новые ограничения 14:24
Эрдоган предложил стать посредником между Россией и Украиной 14:23
Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартир 14:16
Тренер сборной России о норвежцах: при такой температуре на Олимпиаде они... 14:12

Песков оценил возможность провести саммит с США по Донбассу

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов о том, с какой позицией выйдет Кремль на переговоры РФ и США по Украине.

«Позиция [президента России Владимира] Путина прекрасно известна всем, важно сделать так чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял, этого пока не происходит. Важно сохранить минские договоренности, так как — это единственная база, по которой могут вестись переговоры по урегулированию (ситуации — прим.) внутри Украины. Что касается удерживаемых лиц, там проблема в верификации списков, эта проблема давнишняя», — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, возможен ли трехсторонний саммит, представитель Кремля напомнил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу.

«И на таком саммите найти решение конфликта невозможно, с одной стороны — Киев, с другой стороны - самопровозглашенная республика», — отметил пресс-секретарь.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину из-за «наращивания силы» России у границы.

В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что наилучшей гарантией безопасности Украины будет реализация минских договоренностей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть