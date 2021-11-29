Песков оценил возможность провести саммит с США по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов о том, с какой позицией выйдет Кремль на переговоры РФ и США по Украине.

«Позиция [президента России Владимира] Путина прекрасно известна всем, важно сделать так чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял, этого пока не происходит. Важно сохранить минские договоренности, так как — это единственная база, по которой могут вестись переговоры по урегулированию (ситуации — прим.) внутри Украины. Что касается удерживаемых лиц, там проблема в верификации списков, эта проблема давнишняя», — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, возможен ли трехсторонний саммит, представитель Кремля напомнил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу.

«И на таком саммите найти решение конфликта невозможно, с одной стороны — Киев, с другой стороны - самопровозглашенная республика», — отметил пресс-секретарь.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину из-за «наращивания силы» России у границы.

В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что наилучшей гарантией безопасности Украины будет реализация минских договоренностей.