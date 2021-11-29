Песков: точной даты переговоров Путина и Байдена пока нет

Согласованной даты переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такого понимания нет. Есть надежда до конца года, но согласованной даты нет. Это может быть согласовано в любой момент», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «фиксированного» набора тем переговоров между лидерами России и США нет. При этом в первую очередь будут обсуждаться двусторонние отношения. Также Песков не исключил, что одна из сторон может затронуть вопрос цен на нефть, а также российского газопровода «Северный поток — 2».

Накануне Песков говорил, что общение Путина и Байдена, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о встрече Путина и Байдена, заявила, что пока «анонсировать нечего».

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.