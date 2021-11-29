Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
МИД: оперштаб скоро объявит о новых ограничениях из-за штамма «омикрон» 13:05
Валерия рассказала, за кого мечтала выйти замуж в юности 13:04
Депутат Госдумы Леонов прокомментировал обсуждение инициативы о переименовании... 13:01
Nissan раскрыл, сколько новых моделей выпустит до 2030 года 12:59
Дочь Началовой рассказала, как живет после смерти матери 12:59
Врачи придумали, как удалять больные клетки мозга без скальпеля 12:57
Британские ученые рассказали, как выявить психопатов среди котов 12:56
В отравлении таллием жены полицейского в Москве подозревается ее сестра 12:48
Участие фигуристов в Гран-при Японии под угрозой из-за закрытия границ... 12:47
В сети рассекретили размер Samsung Galaxy S22 12:47

В Париже пригрозили Лондону бойкотом из-за рыболовного спора

В Париже заявили, что прекратят диалог с Лондоном при отсутствии шагов по рыболовному спору

close
100%
Jeremias Gonzalez/AP

Великобритании необходимо до 10 декабря определиться по вопросу выдачи лицензий французским рыболовным судам, об этом заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире France Inter.

«У нас есть новый поворот, Еврокомиссия мобилизовалась и определила крайний срок, публичный и точный — 10 декабря. До этого срока будут вестись переговоры между Великобританией, Еврокомиссией и Францией, и до этого срока мы рассчитываем урегулировать ситуацию. Если не будет заметных жестов до 10 декабря, мы прекратим этот диалог», — объяснил государственный секретарь.

Он подчеркнул, что Франция удовлетворена более жесткой позицией Еврокомиссии. Бон отметил, что Лондон пока не предоставил дополнительные лицензии французским рыболовам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, где они обсудили ситуацию с рыболовством.

По словам премьера, он сделает все необходимое для защиты интересов Великобритании в споре с Францией за квоты на вылов рыбы в британских территориальных водах. Он также сказал, что есть куда «больше рыба для жарки», чем обсуждение вопроса рыболовства.

Франция заявляла, что Лондон отказался предоставить своим рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнула, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двух стран.

Великобритания отрицает эти обвинения. Она также ставила Франции ультиматум, чтобы страна пошла на уступки по рыболовному спору в течение 48 часов.

Директор французских портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо в свою очередь уточнял, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть