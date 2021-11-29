В Париже пригрозили Лондону бойкотом из-за рыболовного спора

Великобритании необходимо до 10 декабря определиться по вопросу выдачи лицензий французским рыболовным судам, об этом заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире France Inter.

«У нас есть новый поворот, Еврокомиссия мобилизовалась и определила крайний срок, публичный и точный — 10 декабря. До этого срока будут вестись переговоры между Великобританией, Еврокомиссией и Францией, и до этого срока мы рассчитываем урегулировать ситуацию. Если не будет заметных жестов до 10 декабря, мы прекратим этот диалог», — объяснил государственный секретарь.

Он подчеркнул, что Франция удовлетворена более жесткой позицией Еврокомиссии. Бон отметил, что Лондон пока не предоставил дополнительные лицензии французским рыболовам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, где они обсудили ситуацию с рыболовством.

По словам премьера, он сделает все необходимое для защиты интересов Великобритании в споре с Францией за квоты на вылов рыбы в британских территориальных водах. Он также сказал, что есть куда «больше рыба для жарки», чем обсуждение вопроса рыболовства.

Франция заявляла, что Лондон отказался предоставить своим рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнула, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двух стран.

Великобритания отрицает эти обвинения. Она также ставила Франции ультиматум, чтобы страна пошла на уступки по рыболовному спору в течение 48 часов.

Директор французских портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо в свою очередь уточнял, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.