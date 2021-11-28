Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков ответил на вопрос об участии в испытании назальной вакцины от COVID-19 20:18
Еврокомиссия дала Pfizer 100 дней на адаптацию своей вакцины... 19:53
В Кремле опасаются, что Киев готовится к силовому решению вопроса Донбасса 19:53
Тихонов: я в российском биатлоне кроме позора во главе с Губерниевым ничего не... 19:50
Песков ответил на вопрос о федеральном трауре после трагедии... 19:45
Главный тренер «Динамо» выразил соболезнования в связи со смертью... 19:39
В Совфеде раскритиковали выстрел украинского журналиста в Донбассе 19:39
Умер основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс 19:33
В Кремле рассказали о надеждах на скорую встречу Путина и Байдена 19:29
The Sun: сотрудничество России и Китая может грозить Западу катастрофой 19:22

В Киргизии из-за сбоя при подсчете голосов сократилось число победивших партий

close
100%
РИА «Новости»

При обработке данных бюллетеней по голосованию на выборах в парламент Киргизии на сайте ЦИК республики произошел сбой, в результате чего сократилось количество проходящих в парламент партий, сообщает РИА «Новости».

Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии проходят по смешанной системе. Борьба за 54 мандата развернута по партийным спискам, еще на 36 мест в парламенте претендуют кандидаты по одномандатным округам. По партийным спискам на выборах состязаются 21 партия, которые должны преодолеть 5-процентный барьер.

По результатам обработки первых бюллетеней в фавориты вышли 10 партий, среди которых три провластные партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 26,45%, «Ишеним» («Вера») с 21,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,6%. 5-процентный барьер также преодолели три оппозиционные партии — «Альянс» с 13,83%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 10,8% и «Ата-Мекен» («Отечество») — 6,15%.

Как отметила миссия МПА СНГ, серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было, выборы прошли согласно национальному законодательству страны.

Ранее Государственный комитет нацбезопасности Киргизии заявил о том, что в стране предотвращена попытка государственного переворота.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть