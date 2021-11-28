В Киргизии из-за сбоя при подсчете голосов сократилось число победивших партий

При обработке данных бюллетеней по голосованию на выборах в парламент Киргизии на сайте ЦИК республики произошел сбой, в результате чего сократилось количество проходящих в парламент партий, сообщает РИА «Новости».

Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии проходят по смешанной системе. Борьба за 54 мандата развернута по партийным спискам, еще на 36 мест в парламенте претендуют кандидаты по одномандатным округам. По партийным спискам на выборах состязаются 21 партия, которые должны преодолеть 5-процентный барьер.

По результатам обработки первых бюллетеней в фавориты вышли 10 партий, среди которых три провластные партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 26,45%, «Ишеним» («Вера») с 21,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,6%. 5-процентный барьер также преодолели три оппозиционные партии — «Альянс» с 13,83%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 10,8% и «Ата-Мекен» («Отечество») — 6,15%.

Как отметила миссия МПА СНГ, серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было, выборы прошли согласно национальному законодательству страны.

Ранее Государственный комитет нацбезопасности Киргизии заявил о том, что в стране предотвращена попытка государственного переворота.